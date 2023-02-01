المتطرف "بن غفير": مُلزم بمنع التسهيلات عن الأسرى وأمرت بإغلاق مخابزهم في "ريمون والنقب"

عقّب وزير "الأمن القومي" في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرف ايتمار بن غفير، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، على قراراته التي أصدرها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد المتطرف بن غفير، بأنه مُلزم بمنع التسهيلات والتسامح مع الأسرى في سجون الاحتلال، إذ أمر مؤخراً بإغلاق مخابز "البيتا" الخاص بالأسرى الفلسطينيين في سجني "ريمون والنقب الصحراوي".

وقال: "ما يستحقونه هؤلاء هو عقوبة الإعدام، ولكن لحين انتهاء إقرار قانون الإعدام، يجب معاملتهم كمخربين". على حد تعبيره.

وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد أصدر قراراً بالموافقة على مشروع قانون ينص على سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين.

وقرر الأسرى داخل سجون الاحتلال يوم أمس، بإغلاق جميع الأقسام ورفضهم المشاركة فيما يسمى بـ "الفحص الأمني" كخطوة احتجاجية أولية على ما يحدث بحق الأسيرات، وخاصة بعد أن أعلنت الأسيرات في سجن "الدامون" التمرد وأحرقن الغرف، في حين أقدمت إدارة سجن الدامون على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، بالإضافة إلى اعتداء عليهن بالضرب.