قوات الاحتلال تهدم منزلاً قيد الإنشاء غرب بيت لحم

أقدمت آليات تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023، على هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت جالا غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال استدعت آلياتها العسكرية منذ فجر اليوم لهدم منزل قيد الإنشاء لإحدى الأسر في بلدة بيت جالا.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال أمرت بهدم المنزل، بذريعة عدم الترخيص.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تخطر مئات العائلات بهدم منازلها بذرائع عدم الترخيص، لكّن الهدف منها طرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم والسيطرة عليها بهدف التوسيع الاستيطاني.