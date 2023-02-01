أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير 2023 في غزة ورام الله، أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله، عن أسعار الغاز والمحروقات عن شهر فبراير 2023، كما قررت الحد الأقصى لبيع الغاز والمحروقات للمستهلك لشهر 2-2023، وفي هذا التقرير سنرفق لكم أسعار المحروقات لشهر 2 فبراير 2023 وفق ما أوردته وزارة المالية في رام الله، مع الإشارة إلى أن أسعار المحروقات والغاز في غزة لم تصدر بعد ومن المتوقع أن يُعلن عنها اليوم.

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 2 2023

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 2 2023، يهتم الفلسطينيون في أسعار المحروقات والغاز التي تصدر مطلع كل شهر جديد عن الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، لأن شرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني تستخدم المحروقات بشكل كبير، في عملها ومصانعها والمركبات التي تقل المواطنين على الطرقات، إضافة لأصحاب المولدات الكبيرة، لذا فإن أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 2 2023 مهمة لهم، حيث سينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير 2023 في غزة ورام الله.





أسعار المحروقات في فلسطين 2022

أسعار المحروقات في فلسطين 2022، الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية في رام الله أعلنت الليلة الماضية عن أسعار المحروقات ومشتقاتها لشهر 2 2023 في رام الله، بينما لم تعلن الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة عن الأسعار الجديدة للمحروقات في قطاع غزة، لكن من المتوقع أن تصدر صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023، لذا سنرفقها إلى هذا التقرير فور الإعلان عنها من الجهات المختصة.





أسعار المحروقات غزة لشهر فبراير 2023

أسعار المحروقات غزة لشهر فبراير 2023، حتى الآن الهيئة العامة لم تعلن عن أسعار الغاز والمحروقات في غزة لشهر فبراير 2023، لكن سنرفق لكم الأسعار الجديدة للمحروقات والغاز التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في رام الله، إذ لم يحدث أي تغيير على الأسعار مقارنة مع الشهر شهر يناير 2023، حيث بقيت الأسعار كما هي دون أي تغيير يذكر عليها وسنرفق الأسعار بالتفاصيل.