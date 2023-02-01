طقس فلسطين: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو بارداُ إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجاً .

هذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً .