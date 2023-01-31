سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار في سوريا أمام الليرة، صباح تعاملات أمس الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2023، لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية حادة.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

ويعاني معظم السوريين اليوم من كونهم تحت خط الفقر، وفق بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية صعودا في أنحاء البلاد خلال العام الأخير، وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الجوع قد وصل إلى أعلى مستوياته في سوريا منذ بداية الأحداث عام 2011.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وبين برنامج الأغذية العالمي أن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، مما يعني أن 70% من السكان قد لا يتمكنون قريباً من توفير الطعام لأسرهم.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ولا يزال نحو 14.6 مليون شخص من أصل 18 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويرى خبراء أسواق المال أن وجود فارق بين سعر الليرة السورية في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشّط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

وتوقع الخبراء أن رفع سعر الحوالات بالبنوك “سيسبب تضخم إضافي وارتفاع الأسعار”، كما توقعوا أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا.

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سنوضح لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء1/2/2023م، وفقاً للمتابعة والرصد والمطالعة التي اجراها فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فقد جاء سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاربعاء على النحو التالي:

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

شراء: 6755 ليرة- مقابل 1$

للبيع : 6825 -مقابل 1$

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم

ووفقاً للمتابعة وحسب سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء، فإن 100 دولار تساوي 674 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

فيما جاء سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7342 ليرة للشراء، و7424 ليرة للبيع، مقابل 7266 ليرة للشراء، و7347 ليرة للبيع.

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أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم