خالد الزعاق: فبراير هذا العام بدايته بذرة الست ومنتصفه عقرب الدم

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن شهر فبراير هذا العام تشهد بدايته موسم بذرة الست، ومنتصفه موسم عقرب الدم، ونهايته موسم السحب الصيفية".

وقال خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، خلال فقرة تقويم التي يقدمها على قناة العربية :" إن عدد أيام شهر فبراير تكون 28 يومًا في السنة البسيطة و29 يومًا في السنة الكبيسة، ولا يكون 29 يومًا إلا مرة واحدة كل 4 سنوات"، مبيناً أن فبراير يسمى في العراق والشام شباط، ويعني الشدة وفيه برد ورياح شديدة.

وأوضح خالد الزعاق، أن موسم بذرة الست فيه ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل الصيفية والشتوية، أما موسم عقرب الدم سمي بذلك لأن برده يدمي، أما السحب الصيفية فتسمى سحب المراويح، والتي تتكون بشدة وتهطل بغزارة.

فبراير هذا العام بدايته بذرة الست ومنتصفه عقرب الدم ونهايته موسم السحب الصيفية.

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/PHv4nQl4Ln — العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 31, 2023

يشار إلى أن خالد الزعاق هو دكتور وباحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية، ومقدم فقرة تقويم على قناة العربية.