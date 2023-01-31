 دعوات صهيونية للصلاة في حائط البراق

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 31/1/2023، عن دعوات واسعة للتوافد الساعة العاشرة مساءً إلى منطقة حائط البراق في القدس المحتلة للصلاة والدعاء من أجل شفاء أحد مصابي عملية سلوان.

وأفادت القناة 14 "الإسرائيلية"، بدعوات واسعة للتوافد الساعة 22:00 إلى منطقة حائط البراق في القدس، للصلاة والدعاء من أجل شفاء أحد مصابي عملية سلوان الذي يرقد في مستشفى شعاري تسيديك بحالة خطيرة.

وذكرت القناة، أن المصاب هو جندي "إسرائيلي" أُصيب مع والده الضباط في لواء المظليين جراء إطلاق نار من قبل فتى فلسطيني 13 عاماً.

وأصيب "إسرائيليان" بجروح جراء إطلاق النار عليه من قبل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً.