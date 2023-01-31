الراصد الجوي: منخفض جوي "ممتاز" لكنه لن ينقذ الموسم المطري

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين، تخلله كميات ممتازة من الأمطار، لكنه لا يستطيع وحده أن ينقذ الموسم المطري الحالي.

وأوضح العلامي، أن كميات ممتازة من الأمطار متفاوتة بين المدن والقرى وبين الشمالية والجنوبية، هطلت خلال المنخفض الجوي الحالي، وتعتبر دفعة جيدة للموسم الحالي، وأن معدلات الأمطار قبل المنخفض لم تتجاوز 40% في معظم المناطق

وتوقع العلامي، أن يكون هناك كميات إضافية للأمطار مع تأثير المنخفض الجوي الحالي.

وعن إنقاذ الموسم المطري الذي عانى من الجفاف، أكد العلامي، أن المخفض الجوي ممتاز، لكن كمياته وحدها لا تستطيع تعويض الموسم المطري الحالي.