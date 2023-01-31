"الاتحاد الإسباني" يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو في نصف نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، موعدي مواجهتي الكلاسيكو، بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعدي المباراتين، كالتالي:

لقاء الذهاب يوم الخميس 2 مارس/ آذار المقبل في ملعب "سانتياجو برنابيو" الساعة 9 مساء بتوقيت إسبانيا.

لقاء الإياب يوم الأربعاء 5 أبريل/ نيسان المقبل، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الساعة 10 بتوقيت إسبانيا.

أمس الإثنين، أقيمت القرعة في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد، وأسفرت عن مواجهة ريال مدريد لبرشلونة، وأتلتيك بيلباو مع أوساسونا.