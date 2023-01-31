الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسيرات في سجون الدامون

ألغت إدارة سجن الدامون اليوم الثلاثاء 31/1/2023، زيارات أهالي الأسرى للأسيرات القابعات في سجن الدامون ليوم غدٍ الأربعاء.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن إدارة سجن الدامون أبلغتهم بإلغاء زيارات أهالي الأسيرات ليوم غد.

ويواجه الأسرى والأسيرات في سجون الدامون، انتهاكات تعسفية متصاعدة، حيث اعتدت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، على الأسيرات في سجن الدامون بالضرب ورش غاز الفلفل، وعزلت ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، فيما صعّد الأسرى من خطواتهم الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال.

وكانت أسيرات أحرقن الغرف في سجن الدامون وفق بيان هيئة الأسرى، احتجاجاً على اعتداء إدارة السجن عليهن بالضرب وقنابل الغاز وفرض عقوبات قاسية، إلى جانب عزل الأسيرة شعبان.