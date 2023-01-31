سلطة الأراضي تواصل استقبال طلبات تسجيل مشاريع الإسكان القديم

تواصل سلطة الأراضي استقبال طلبات المواطنين لتسجيل أراضي مشاريع الإسكان التي نفذت زمن الاحتلال الإسرائيلي وتصويب أوضاعها وتسجيلها في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها أن عملية التسجيل ستتم مع المنتفعين الحالين من مشاريع الإسكان والمتعاقدين الأصليين بالشراء أو الإيجار طويلة الأمد في مشاريع الإسكان هذه مثل الشيخ رضوان في مدينة غزة وحي الأمل خانيونس وحي تل السطان في رفح والسلام بيت لاهيا أو ما تعرف بين المواطنين باسم "عقود الميجر " أي الإيجار طويلة الأمد لمدة (99 سنة.)

وبحسب سلطة الأراضي فإن أهمية تسجيل أراضي مشاريع الإسكان القديمة تقوم على أساس توطيد العلاقة القانونية بين المنتفعين من هذه المشاريع خاصة بعد مرور فترة زمنية طويلة أكثر من أربعين سنة ما يعني انقضاء الفترة القانونية البالغة عشر سنوات لانتقال ملكية الأرض للمنتفع بناء على العقد الموقع بين المنتفع وادرة الاحتلال الإسرائيلي أنداك .

وأشارت سلطة الأراضي الى أن عملية التسجيل تأتي من أجل التسهيل على المواطنين وحفظ حقوقهم على مدى السنوات القادمة ولضمان حق المواطنين الذين استفادوا من مشاريع الإسكان التي جرت في عهد الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت عبارة عن إيجاره طويلة الأمد ، في إجراء أي تصرفات في الأرض أو بيوعات لها أو تثبيت البيوعات والانتقالات التي جرت دون أي نظام قانوني إضافة الى المساهمة في حل الإشكاليات والمنازعات في المليكات في هذه المشاريع لمنع ما يهدد السلم الاجتماعي جراء عدم وجود أي مستند قانوني يثبت حق أي مواطن في أراضي تلك المشاريع سوى العقد الموقع مع ضابط ركن الأملاك ورئيس فرع تأهيل اللاجئين التابع للإدارة المدينة إبان الاحتلال الإسرائيلي .