صورة الجهاد تؤكد دعمها للأسرى ورفض سياسة أمريكا الداعمة العدو

شاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة المحتلة، في وقفة دعم وإسناد للأسرى، ورفضاً لزيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للمنطقة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وتأتي هذه الوقفة في ظل الانتهاكات بحق الأسرى، التي كان آخرها اليوم ضد الأسيرات في سجن الدامون، ورفضاً لزيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للمنطقة والدعم الأمريكي اللا محدود للمحتل الصهيوني.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد دار نصر، إن هذه الوقفة تأتي دعماً للأسرى الذين يعانون يومياً من إجراءات المحتل، مضيفاً أنها تمثل رسالة احتجاج على السياسة الأمريكية ودعمها الكامل للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا الأعزل.

ودعا القيادي نصر المبعوث الأمريكي للتوقف عن سياسة النظر بعين واحدة، تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا من قتل وتشريد واستيطان واعتقال وتنكيل مستمر بحق الأسرى والأسيرات في السجون.

بدورها أكدت قوى العمل الوطني والإسلامي رفضها لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، داعية السلطة لوقف التنسيق الأمني وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الحكومة الفاشية، ومواجهة التطبيع العربي مع العدو.



