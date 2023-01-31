أكد المحامي خلدون نجم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم انتزاع قرار بالإفراج عن والدة الشهيد المقدسي خيري علقم، بعد جلسة استئناف استمرت 3 ساعات.

وكانت مددت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، توقيف والدة الشهيد المقدسي خيري علقم حتى الخميس القادم.

وفي وقت سابق، مدتت سلطات الاحتلال اعتقال والدة الشهيد خيري علقم، وعقب عملية إطلاق النار البطولية، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من أفراد العائلة بينهم والد ووالدة الشهيد، وأخضعت بعضهم للتحقيق الميداني.

وقتل 8 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عامًا من بلدة الطور.