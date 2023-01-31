عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات عار على الأمة الإسلامية

اكد خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، أن الاعتداء على الأسيرات في سجون الاحتلال هو عار على الأمة الإسلامية ومساس بكل مسلم حول العالم.

وقال صبري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه على الاحتلال أن يدرك خطورة تصعيده هذه الأيام.

وفي وقت سابق، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لعدوان كبير من قبل سلطات السجون، والأوضاع في سجنهن صعبة.

وقال النادي في تصريح صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك شح في المعلومات، وتضارب أيضًا فيها، في ظل عدم سماح الاحتلال للهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال بالتواصل مع الأسيرات.

وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد استجابة، وهناك محاولات من المؤسسات من أجل زيارتهم بأسرع وقت".