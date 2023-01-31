بلينكن خلال لقائه عباس: من المهم اتخاذ خطوات لخفض التصعيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه من المهم اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في المنطقة.

وقال بلينكن: "نرى أفقا منحسرا من الأمل بالنسبة للفلسطينيين ويجب أن يتغير هذا، ونعارض أي تحرك من أي طرف يمكن أن يصعب حل الدولتين بما في ذلك توسيع المستوطنات".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين.

وتابع بلينكن: "نعارض سياسات الهدم والطرد والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة".

بدوره، أكد رئيس السلطة محمود عباس، أن شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، كما أننا التزمنا دائما بالقرارات الدولية مستعدون لعودة الحوار السياسي من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي".