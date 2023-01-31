الفصائل: العمليات أفشلت مخططات نتنياهو وقمع الأسرى "لعب بالنار"

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن إجراءات الاحتلال القمعية ضد الأسرى، والأسيرات في السجون، تصعيد خطير ولعب في النار، مشيرة إلى أن قضية الأسرى تقف على رأس الأولويات

أكدت الفصائل في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، على أن العمليات البطولية في القدس أثبتت قدرة شعبنا على إفشال مخططات حكومة نتنياهو المتطرّفة.

ووجهت التحية للمقاومين الأبطال في جميع الخلايا والكتائب والمجموعات العسكرية التي تثأر وتنتقم لدماء الشهداء الأبرار دفاعًا عن أرضنًا ومقدّساتنا.

وعبرت الفصائل عن رفضها لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وما ترتب عليها من دعم للكيان، معتبرة أن الإدارة الأمريكية شريك كامل للاحتلال في عدوانه.

وطالبت بضرورة العمل الجاد ورصِّ الصف، كما ودعت في السياق ذاته السلطة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع اليد عن المقاومة في الضفة لتدافع عن شعبها.

ودعت الفصائل إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال المخططات الخبيثة الرامية لفرض السيطرة الصهيونية والتقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

واستنكرت في بيانها، العدوان الإجرامي الذي استهدف مدينة أصفهان في إيران ونعبّر عن وقوفنا بجانب الجمهورية الإسلامية في وجه العدوان.