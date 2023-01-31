الأوقاف تدعو الحجاج المقبولين من غزة لتسديد 1500 دينار اعتباراً من الغد

طالبت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية، حجاج غزة المؤجلين من العام الماضي، وتم قبولهم للحج لهذا العام 1444هــ، "أصحاب الأعمار 65 فما فوق"، إضافة الى بعض الحالات الأخرى، إلى تسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار أردنيّ، وذلك اعتبارًا من يوم غد، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7-2.

ودعت وزارة الأوقاف حجاج غزة المؤجلين من العام الماضي بالتوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي، لتسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج.

وشددت اللجنة على أن من لم يسدّد الدفعة يسقط حقه في السفر لأداء فريضة الحج.