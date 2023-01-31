القيادية حميد: تنغيص الاحتلال على الأسيرات الفلسطينيات لن يُثنيهن عن الثبات والتضحية

أكّدت القيادية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، آمنة حميد، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أنّ الاعتداء السافر المستمر على الأسيرات في سجون الاحتلال، يؤكد نواياه العنجهية في محاولته لقهر الأسيرات والأسرى بعد قانون "إعدام الأسرى".

وشددت القيادية حميد في كلمة لها خلال وقفة نظمها مؤسسة "مهجة القدس" و "الإطار النسوي للجهاد" في غزة، احتجاجاً على اعتداء الاحتلال على الأسيرات في سجن "الدامون"، على أن واجب الدفاع عن الأسيرات الفلسطينيات والأسرى يستوجب سرعة في حمايتهم وفق القوانين الدولية.

وبيّنت، أن كل أدوات العدو والعقوبات القاسية التي تساهم في التنغيص على الأسيرات، لن تُثنيهن عن الثبات والتضحية.

وقرر الأسرى داخل سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء 31/1/2023 بإغلاق كل الأقسام ورفضهم المشاركة في الفحص الأمني كخطوة احتجاجية أولية على ما يحدث بحق الأسيرات، وخاصة بعد أن أعلنت الأسيرات في سجن الدامون التمرد وأحرقن الغرف، في حين أقدمت إدارة سجن "الدامون" على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، بالإضافة إلى اعتداء عليهن بالضرب.