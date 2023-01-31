القيادي حبيب :عنصرية الاحتلال وعدم إنسانيته تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وخاصة اتجاه الأسيرات

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بالتنسيق مع الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 31/1/2023 وقفة أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة احتجاجا على الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون .

ومن جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب ، إن عنصرية الاحتلال وعدم إنسانيته تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وخاصة اتجاه الأسيرات اللواتي سخرن أنفسهن لخدمة قضيتهن وقضية شعبهن.

وقال حبيب خلال كلمته ، نقول للكيان " إن لم يكف عن الفظائع بحق الأسيرات والأسرى سيحاسب من شعبنا الفلسطيني الذي بلغت منه حالة الغضب مبلغاً كبيراً .

وتابع : " الفلسطينيون كلهم مستهدفون ، وعلى كل من له علاقة من حقوق الإنسان على العالم أن يتحمل مسؤولياته ، وعلى العالم أن يلجم الاحتلال نتيجة جرائمه بحق شعبنا.

وقالت آمنة حميد، القيادية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الاعتداء السافر المستمر على الأسيرات في سجون الاحتلال يؤكد نوايا الاحتلال العنجهية في محاولة لقهر الأسيرات والأسرى بعد قانون "إعدام الأسرى".

وبينت أن الدفاع عن الأسيرات الفلسطينيات والأسرى يستوجب سرعة في حمايتهم وفق القوانين الدولية، معتبرةً كل أدوات العدو والعقوبات القاسية التي تساهم في التنغيص على الأسيرات لن يثنهن عن الثبات والتضحية.