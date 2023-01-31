نصائح ذكية لتوفير المال للشباب

كشخص بالغ ، قد يكون من الصعب التنقل في عالم المال واتخاذ قرارات مالية ذكية. ومع ذلك ، من خلال تنفيذ بعض الاستراتيجيات الرئيسية ، يمكنك البدء في توفير المال وبناء أساس مالي متين للمستقبل. في هذه المقالة ، سوف نستكشف بعض النصائح العملية لوضع الميزانية ، والادخار ، والاستثمار ، وتقليص الإنفاق التقديري ، والتفاوض على الفواتير والعقود ، واستخدام برامج استرداد النقود والمكافآت لزيادة مدخراتك. سواء كنت بدأت للتو أو تبحث عن طرق لتحسين أموالك ، فإن هذه النصائح ستساعدك على التحكم في أموالك وتحقيق أهدافك المالية.

ضع ميزانية والتزم بها

يعد إنشاء الميزانية والالتزام بها خطوة حيوية في توفير المال. يعني وضع قيود على المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على فئات مختلفة من النفقات ، مثل السكن والطعام والمواصلات والترفيه. ستساعدك الميزانية في تحديد المجالات التي قد تنفق فيها مبالغًا زائدة ، وإجراء التعديلات وفقًا لذلك. لإنشاء ميزانية ، ابدأ بإدراج جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بك ، ثم قم بتصنيفها وتخصيص مبلغ بالدولار لكل فئة. بمجرد وضع الميزانية ، من المهم تتبع إنفاقك وإجراء التعديلات حسب الحاجة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد على الالتزام بالميزانية ، لكن الانضباط سيؤتي ثماره على المدى الطويل.

وفر جزء من دخلك

مفتاح آخر لتوفير المال هو توفير جزء من دخلك. يمكن القيام بذلك عن طريق إعداد التحويلات التلقائية من حسابك الجاري إلى حساب التوفير ، أو عن طريق إيداع النقد في حساب التوفير كل شهر. من خلال القيام بذلك ، ستتمكن من توفير المال باستمرار. المفتاح هو جعل الادخار عادة وتحديد أهداف ادخار واقعية. من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك غرضًا محددًا للمال الذي توفره ، سواء كان ذلك للدفع مقدمًا على منزل أو إجازة أو صندوق طوارئ. إن وضع هدف محدد في الاعتبار سيجعل من السهل أن تظل متحمسًا وعلى المسار الصحيح مع خطة التوفير الخاصة بك.

استثمر في مستقبلك

هناك طريقة أخرى لتوفير المال وهي الاستثمار في مستقبلك. وهذا يعني وضع الأموال في حساب تقاعد ، مثل 401 (k) أو IRA ، أو الاستثمار في أنواع أخرى من الأصول ، مثل الأسهم أو السندات أو العقارات. سيسمح لك الاستثمار في وقت مبكر من الحياة بالاستفادة من الفائدة المركبة ، والتي يمكن أن تساعد في نمو أموالك بمرور الوقت.

من المهم إجراء البحث وفهم المخاطر والعوائد المحتملة لأنواع مختلفة من الاستثمارات ، والتشاور مع مستشار مالي إذا لزم الأمر. من المهم أيضًا تنويع استثماراتك لتقليل مخاطر خسارة أموالك. من الحكمة نشر استراتيجيات الاستثمار ذات العائد المرتفع في محفظتك الاستثمارية. إذا كانت لديك مهارات جيدة في تحليل السوق ، فقد ترغب في التفكير في تداول الخيارات الثنائية كواحدة من استراتيجيات الاستثمار عالية العائد. من خلال قراءة تقييمات Quotex ، يمكنك معرفة المزيد حول المزايا التي يقدمها Quotex ، أحد أكثر وسطاء الخيارات الثنائية استخدامًا من قبل المتداولين في السوق العربية ، للمتداولين.

تقليص الإنفاق التقديري

نصيحة أخرى لتوفير المال هي تقليل الإنفاق التقديري. هذا يعني تقليل أو إلغاء النفقات غير الضرورية ، مثل تناول الطعام بالخارج أو شراء ملابس باهظة الثمن أو السفر. من خلال تقليص هذه الأنواع من النفقات ، يمكنك تحرير الأموال للادخار أو الاستثمار. من المهم أن تضع في اعتبارك عادات إنفاقك وأن تتخذ خيارات واعية حول كيفية إنفاق أموالك. بدلاً من تناول الطعام بالخارج ، يمكنك الطهي في المنزل ، وبدلاً من شراء ملابس باهظة الثمن ، يمكنك شراء ملابس مستعملة أو انتظار التخفيضات. من خلال إجراء هذه التغييرات الصغيرة ، يمكنك توفير مبلغ كبير من المال بمرور الوقت.

تفاوض على الفواتير والعقود الخاصة بك

طريقة واحدة لتوفير المال هي التفاوض على الفواتير والعقود الخاصة بك. وهذا يعني الاتصال بمزودي خدمة الكابل والإنترنت والهاتف لديك وطلب سعر أفضل أو التفاوض بشأن شروط الإيجار أو الرهن العقاري. يمكنك أيضًا التفاوض على شروط قرض السيارة أو ديون بطاقة الائتمان الخاصة بك. من خلال القيام بذلك ، من المحتمل أن تتمكن من خفض نفقاتك الشهرية وتوفير المال بمرور الوقت. من المهم إجراء البحث الخاص بك ومعرفة الصفقات والعروض الترويجية المتاحة حاليًا ، حتى تتمكن من التفاوض من موقع القوة. قد ترغب أيضًا في التفكير في التحول إلى مزود أو خطة أرخص إذا لم تحصل على صفقة جيدة.

استخدم برامج الاسترداد النقدي والمكافآت

أخيرًا ، هناك طريقة أخرى لتوفير المال وهي استخدام برامج استرداد النقود والمكافآت. هذا يعني استخدام بطاقات الائتمان أو التطبيقات التي تمنحك استرداد نقدي أو مكافآت لإجراء عمليات شراء. يمكنك أيضًا استخدام برامج الولاء التي يقدمها تجار التجزئة ومحلات البقالة ومحطات الوقود. باستخدام هذه البرامج ، يمكنك كسب المال