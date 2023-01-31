أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:57 ص
31 يناير 2023
أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023
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شهدت أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، حيث يعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة، وقد كان الذهب دائمًا محور اهتمام المستثمرين في تداول الفوركس أو بورصة الذهب وربما كادخار، سواء كان مجوهرات مصنوعة على شكل حلى ومصوغات أو في شكل ذهب خام، وكذلك يهتم به الأشخاص ، مما يثير فضول الكثير من الناس ويريدون معرفة أسعار الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 31/1/2023 من أجل الشراء أو البيع يترتب عليكم المتابعة في هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري لأخر سطر .

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 405,714 شراء 405,143

عيار 22       بيع 371,905 شراء 371,381

عيار 21       بيع 355,000 شراء 354,500

عيار 18       بيع 304,286 شراء 303,857

عيار 14       بيع 236,667 شراء 236,333

عيار 12       بيع 202,857 شراء 202,571

الاونصة        بيع 12,617,714 شراء 12,599,943

الجنيه الذهب   بيع 2,840,000 شراء 2,836,000

الكيلو   بيع 405,714,286 شراء 405,142,857

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023

 

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 154,019 ليرة $61.31

سعر الذهب عيار 22  141,185 ليرة $56.20

اسعار الذهب عيار 21 134,770 ليرة $53.65

اسعار الذهب عيار 18 115,516 ليرة $45.98

سعر الذهب عيار 14  89,845 ليرة   $35.77

سعر الذهب عيار 12  77,009 ليرة   $30.66

اسعار أوقية الذهب     4,789,985 ليرة       $1,907

اسعار جنيه الذهب      1,078,158 ليرة       $429.19

اسعار كيلو الذهب      154,018,822 ليرة    $61,312

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم عيار 18

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

30 يناير       155,324     135,912     116,495     90,606       77,662

29 يناير       155,801     136,329     116,853     90,884       77,901

28 يناير       155,799     136,328     116,851     90,883       77,900

27 يناير       155,758     136,292     116,821     90,859       77,879

26 يناير       156,013     136,514     117,011     91,008       78,006

25 يناير       157,283     137,626     117,964     91,749       78,642

24 يناير       156,578     137,009     117,436     91,338       78,289

23 يناير       156,044     136,541     117,035     91,026       78,022

22 يناير       155,704     136,244     116,780     90,828       77,852

21 يناير       155,699     136,240     116,776     90,825       77,849

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على كتابة أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023  نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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