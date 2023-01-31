شهدت أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، حيث يعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة، وقد كان الذهب دائمًا محور اهتمام المستثمرين في تداول الفوركس أو بورصة الذهب وربما كادخار، سواء كان مجوهرات مصنوعة على شكل حلى ومصوغات أو في شكل ذهب خام، وكذلك يهتم به الأشخاص ، مما يثير فضول الكثير من الناس ويريدون معرفة أسعار الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 31/1/2023 من أجل الشراء أو البيع يترتب عليكم المتابعة في هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري لأخر سطر .

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 405,714 شراء 405,143

عيار 22 بيع 371,905 شراء 371,381

عيار 21 بيع 355,000 شراء 354,500

عيار 18 بيع 304,286 شراء 303,857

عيار 14 بيع 236,667 شراء 236,333

عيار 12 بيع 202,857 شراء 202,571

الاونصة بيع 12,617,714 شراء 12,599,943

الجنيه الذهب بيع 2,840,000 شراء 2,836,000

الكيلو بيع 405,714,286 شراء 405,142,857

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 154,019 ليرة $61.31

سعر الذهب عيار 22 141,185 ليرة $56.20

اسعار الذهب عيار 21 134,770 ليرة $53.65

اسعار الذهب عيار 18 115,516 ليرة $45.98

سعر الذهب عيار 14 89,845 ليرة $35.77

سعر الذهب عيار 12 77,009 ليرة $30.66

اسعار أوقية الذهب 4,789,985 ليرة $1,907

اسعار جنيه الذهب 1,078,158 ليرة $429.19

اسعار كيلو الذهب 154,018,822 ليرة $61,312

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم

أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم عيار 18

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على كتابة أسعار عيار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31 /1/ 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .