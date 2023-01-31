قناة عبرية: "إسرائيل" يمكنها الحفاظ على أمنها بدون السلطة

زعمت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" يمكن لها الحفاظ على أمنها بدون السلطة الفلسطينية.

وقال الخبير في الشؤون العربية ومراسل هيئة البث "الإسرائيلية" يوني بن مناحيم: السلطة الفلسطينية كمن يطلق النار على قدميه، حيث أعلنت السلطة إنهاء التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، لكن يمكن لإسرائيل الحفاظ على أمنها بشكل جيد حتى بدون مساعدة السلطة الفلسطينية".

وأضاف بن مناحيم زاعماً:" أن جهاز "الشاباك" يقوم بعمل ممتاز ويعتمد فقط على نفسه".

جدير ذكره أنه أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في أعقاب استشهاد 10 شبان في مدينة ومخيم جنين الخميس الماضي في عملية عسكرية لجيش الاحتلال.

