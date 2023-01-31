بالفيديو تساقط الثلوج على جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل

شهد جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل تساقط للثلوج منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بكميات كبيرة، في ظل الأجواء الماطرة والباردة التي تسود فلسطين والمنطقة.

وقالت ما تسمى بـ"إدارة منتجع جبل الشيخ": " إن ثلوج كثيفة تتساقط على القسم السفلي من الجبل، وتراكمت بنحو 7 سنتيمترات، وبلغت درجة الحرارة المئوية 2 تحت الصفر".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الإدارة عن إغلاق المنتجع أمام الزائرين لموعد غير محدد حتى اللحظة.

وبذات الإطار، أشارت صور الأقمار الصناعية لوجود كميات ضخمة من السحب التي تغطي أرجاء واسعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وحوضه الشرقي خاصة مقابل سواحل بلاد الشام وستتجه نحو بلاد الشام خلال اليومين ونصف المقبلين.

جدير ذكره أن توقعات الأرصاد الجوية، أشارت إلى أنه سيتواصل تأثير المنخفض الأول اليوم، الثلاثاء، بدءا من المناطق الشمالية وصولا مع ساعات صباح يوم غدِ لمختلف أرجاء المناطق في فلسطين المحتلة.