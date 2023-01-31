مهجة القدس: الأسير أسامة صلاح يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء أمس عن الأسير أسامة ناصر حسن صلاح (26 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 23 شهرًا ونصف.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 14/02/2021م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أسامة صلاح من مواليد 20/11/1996م، وهو أعزب، وخلال فترة اعتقاله استشهد شقيقه المجاهد يوسف صلاح أحد مجاهدي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتاريخ 17/06/2022م، وحُرِمَ من إلقاء نظرة الوداع عليه بسبب اعتقاله الإداري التعسفي، وأُفرج عن المجاهد أسامة من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر أسامة صلاح وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.