مستوطن يقتحم مدرسة حوارة جنوب نابلس في محاولة للقيام بأعمال عربدة

أقدم العشرات من المستوطنين اليوم الثلاثاء 31/1/2023 على اقتحام مدرسة حوارة الثانوية للبنين جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن مستوطنا اقتحم مدرسة حوارة الثانوية بمركتبه، في محاولة للقيام بأعمال عربدة داخل أسوار المدرسة.

وجدد دغلس تحذيره دغلس من قيام المستوطنين بالمزيد من الأعمال الانتقامية واستهداف الأهالي وممتلكاتهم.

ويشار إلى أن دغلس أعلن بالأمس أنه تم تسجيل ليلة الأحد 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.