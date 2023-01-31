كم بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم- سعر الدولار في مصر بالسوق السوداء، صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ منذ صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وفق البنوك الرسمية، وعند الصرافين وفي السوق السوداء أيضا، إذ قفز سعر الدولار إلى نحو 30 جنيهاً في الأسواق المصرية، لكن تختلف قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك عن الصرافين عن السوق السوداء فلكل منهم سعره الخاص، لكن قيمة اختلاف سعر الصرف لا تتعدى الـ 4 جنيهات على كل دولار.

ما سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 31 يناير 2023

ما سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 31 يناير 2023، ارتفع سعر الدولار في مصر، حيث تجاوز الـ 30 جنيها في بعض المصارف والسوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري حوالي 29.96 جنيها للشراء، و30.06 جنيه للبيع، مقابل 29.82 جنيها للشراء، و29.92 جنيها في تعاملات يوم أمس الاثنين، فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لن يتوقف عن نشر سعر الدولار في البنك المركزي المصري فقط، بل سيضيف سعر الدولار في مصر بشكل عام.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، لم تختلف سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي على مستوى جمهورية مصر العربية، عنه لدى البنك المركزي المصري، حيث صعد الدولار في البنك الأهلي المصري ووصل لمستوى 29.90 جنيه للشراء، و30.00 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، بينما كان سعره يوم أمس 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر الآن

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر الآن، تعتبر السوق السوداء وجهة الملايين من المصريين لتصريف عملاتهم الأجنبية مقابل الجنيه المصري، أو العكس، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 31 جنيهًا مصرياً في تعاملات اليوم الثلاثاء 31-1-2023، وهو أعلى سعر من حيث صرف العملة الخضراء في الجمهورية المصرية، إذ يتفوق على البنوك الرسمية والصرافين أيضا.