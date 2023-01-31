بلينكن يلتقي عباس اليوم والسلطة تُعد جملة من المطالب لمناقشتها خلال الاجتماع

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء 31/1/2023 برئيس السلطة محمود عباس في رام الله بعد أن التقى بالأمس بعدد من "الإسرائيليين" وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، حيث طالب باتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد.

الوزير بلينكن في تغريدة له فجر اليوم الثلاثاء، قال إنه عقد لقاء مثمراً مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية، والتزام الولايات المتحدة بأمن الاحتلال ومواجهة إيران، بالإضافة إلى ضرورة التهدئة في الضفة ، ومساهمة منتدى النقب في التكامل الإقليمي، على حد تعبيره.

مطالب السلطة

ويشار إلى أن السلطة أعدت جملة من المطالب لمناقشتها اليوم مع بلينكن خلال الاجتماع المقرر اليوم وتتضمن المطالب وقف الإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية ، ووقف خطط الترويج للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية ، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية.

وكشفت المصادر أن المطالب ستتضمن لجم اعتداءات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وإلغاء العقوبات التي أعلنها الكابنيت بما في ذلك اقتطاع أموال الضرائب.

وكان بلينكن قد عقد أمس الاثنين مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، حيث قال إن "أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين سيقوض أمن الاحتلال على المدى البعيد"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.