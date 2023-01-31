قناة كان: حالة تأهب في "إسرائيل" خشية من رد انتقامي لإيران

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب خشية من أي رد انتقامي من إيران على استهداف منشآتها في أصفهان.

وقالت قناة كان العبرية: "إن هناك حالة تأهب في "إسرائيل" تحسبا لانتقام "إيراني" رداً على استهداف المنشأة في أصفهان صباح أمس الأحد".

وأضافت القناة العبرية: نقلاً عن المستويات الأمنية الصهيونية، أن التقديرات بأن الخطر يتركز حول السياح ورجال الأعمال وكبار المسؤولين "الإسرائيليين" في الخارج والسفارات والسفن المملوكة "لإسرائيل".

وتابعت القناة :"ومن بين سيناريوهات الرد التي تخشاها "إسرائيل"، صواريخ أو طائرات مسيرة تنطلق من اليمن أو سوريا، على حد قول القناة العبرية".

وكانت استهدفت "إسرائيل" منشأة إيرانية في مدينة أصفهان بعدد من الطائرات المسيرة "درون"، زاعمة أنها استهدفت موقعاً لإنتاج صواريخ متطورة جداً.