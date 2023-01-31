رغم الأجواء الماطرة ..متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تواصل الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم الثلاثاء 31/1/2023 , اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة رغم الاجواء الماطرة بحراسة من شرطة الاحتلال.

مصادر محلية بينت، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات تلمودية، ورددوا شعارات عنصرية أمام المصلين، إلى ان غادروه من جهة باب السلسلة.

ويشهد المسجد الأقصى يومياً اقتحامات متواصلة من المستوطنين في تحد سافر، زاد سعيره بعد أن انضم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير لحكومة الاحتلال.