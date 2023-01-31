هنية يرفض استقالة نادي الشجاعية ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق كاملة

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة اليوم الثلاثاء 31/1/2023 ، عن رفضه استقالة ادارة نادي اتحاد الشجاعية معتبراً ان القرار مرفوض نهائياً

وطالب هنية كافة جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والرياضية بتشكيل لجنة تحقيق كاملة ، على ان يتم متابعة نتائج التحقيق من الجميع وتنفيذ توصياتها ، متمنياً السلامة التامة للأخ خالد ابو العطا أمين سر نادي اتحاد الشجاعية

وطالب هنية الجهات الأمنية بتنفيذ القانون والعقوبات بحق أي شخص يريد أن يحرف البوصلة الرياضية ويضرب السلم الاجتماعي ومحاسبة كل من يقوم بتكسر الممتلكات وتحمله التعويض المالي ، مشيداً بالجماهير الرياضية والكوادر الرياضية ومنظومة الحركة الرياضية ، وجهود وزارة الداخلية إتجاه الحركة الرياضية.