قائمة مُحدثة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الثلاثاء 31-1-2023

حافظت أسعار العديد من أصناف الخضروات على ثبات أسعارها في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 31-1-2023، فيما واصل الدجاج والبيض ارتفاع أسعاره.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، حيث تهم كافة المواطنين.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء كما هو موضح أدناه: