صعود أسعار الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الثلاثاء 31-1-2023

شهدت أسعار الدولار وباقي العملات في الأسواق، اليوم الثلاثاء 31-1-2023، ارتفاعاً آخراً على أسعار صرفها، بعد الارتفاع الذي حققته في اليومين السابقين.

وتستحوذ أسعار صرف الدولار وباقي العملات على اهتمام شريحة كبيرة من الناس والمتابعين من التجار والمستثمرين وغيرهم،حيث يهتمون بكافة التغييرات التي تطرأ عليها.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الدولار والعملات الرئيسية المتداولة في الأسواق العالمية والمحلية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق، اليوم الثلاثاء 31-1-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.46

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.88

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.76

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12