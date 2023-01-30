سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 31/1/2023م، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء 31/1/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة ونجيب على عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء

وتعيش الليرة اللبنانية وضعاً صعباً أمام الدولار الأمريكي أثر حالة الانكماش الاقتصادي للبناني 60%، فقدت الليرة أكثر من 97% من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم

ووفقاً للبنك المركزي الدولي فقد تراجعت احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية خلال 11 شهرًا بنسبة 23.8% لتصل إلى 10.4 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 13.65 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 2021، وتمثل احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 32.6% فقط من حجمها في يناير/كانون الثاني من 2019، وهو العام الذي شهد اندلاع الأزمة اللبنانية.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

وتماشياً مع عمليات البحث الكثيرة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 31/1/2023م، فقد جاء بعد رصد ومطالعة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في لبنان

للبيع : 500 ليرة مقابل 1$

شراء : 58.000 مقابل 1$

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سعر صرف اليورو في لبنان لحظة بلحظة

وضمن مقالنا الذي حمل عنوان سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 31/1/2023م، متابعين الكرام سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، وكذلك سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء، فضلاً عن سعر صرف اليورو في لبنان اليوم الثلاثاء.