"عرين الأسود" تدعو أَبْنَاء شعبنا للتسلّح فوراً

أصدرت عرين الأسود مساء اليوم الاثنين بياناً جديداً لأبناء شعبنا الفلسطيني، دعت فيه لليقظة ورص الصُفُوف والانخراط فوراً فِي الْفِعْلِ الْمُقَاوِم.

و فيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جميعاً "

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ

بيان وَتَعْمِيم

إلَى رِجَالٍ اللَّهُ فِي الْمَيْدَان ، أَسْوَد الْحَقّ وصناديد الْحُمَّى فِي كُلِّ مَوْقِعٍ فِي فِلَسْطِينَ

إِلَى أَبْنَاءِ شعبنا الْمُرَابِطِ فِي الْقُدْسِ الشَّرِيفِ الَّذِينَ إنْ ثاروا زلزلوا الأَرْضِ تَحْتَ أَقْدَامِ الْغُزَاة ودبّوا الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الصهاينة الْمُعْتَدِين ،

يَا شِفَاء صدرونا بَعْدِ اللَّهِ ونُشهد اللَّه بأنكم مَنْبَع فخرنا وَتَاج رَؤُوسِنَا وأيقونة ثباتنا ،

يَا جحافل التَّحْرِير الَّذِين حُمِّلْتُم وَصِيَّةٌ قعقاع الْقُدْس التَّمِيمِيّ عَدِيّ وانطلقتم بِاسْمِ اللَّهِ وَتَحْت رَأْيِه التَّوْحِيد جيشاً مؤمناً فِي زَمَنِ الردّة وَالْكُفْر والتخاذل لِيَخْرُج الخيريّ عَلْقَم زارعاً الْمَوْتِ فِي شَوَارِعِ ومفترقات الْقُدْس الْأَبِيَّة مُثخناً الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ بأبناء الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، مستبسلاً بِمَا قدّم ، راضياً مرضيّاً بِمَا فَعَلَ ، شافياً لِصُدُور الْمُؤْمِنِين ،

فَمَن مَجْموعَات عَرِين الْأَسْوَد كُلّ التَّحِيَّة لِرُوح أَسَد فِلَسْطِين خَيْرَي عَلْقَم وللفتى المغوار مُحَمَّد عليوات وَلِكُلٍّ مِنْ سَارَ عَلَى دَرْبِهِمْ وَخَطَّأَهُم الْمُبَارَكَة

لِيَعْلَم أَبْنَاء الْيَهُودِيَّة بِأَنَّ أَرْضَ اللَّبَن وَالْعَسَل كَمَا يدّعون فِي مُعْتَقَدَاتِهِمْ سَتَكُون دماً وشظايا لحمٍ مُتَطاير مِن أَجْسَادُهُم فِي كُلِّ شبرٍ مِنْ أَرْضِنَا الْمُقَدَّسَة ، فرسالتنا لَكُمْ يَا بُنَيَّ صَهْيُون ، لَا مَكَانُ لَكُمْ عَلَى أَرْضِنَا وَلَا هَيْكَل ، وَلَا حَتَّى مكاناً لِدَفْن مَوْتَاكُم ، عُودُوا مِنْ حَيْثُ جِئْتُم كلٌّ إلَى مَوْطِنُهُ الأَصْلِيُّ أَفْضَل بِكَثِيرٍ مِنْ مُوَاجِهَة مصيركم الْمَحْتُوم فِي أَرْضَنَا ، وَكَمَا تَرَوْن وتسمعون فعرين الْأَسْوَد لَكُم بِالْمِرْصَاد فِي كُلِّ شَارِعٍ وَعَلَى كُلٍّ حَاجِزٌ وقريباً سنلتقي فِي عُقْرِ دَارِكُمْ .

ثالثاً : نَدْعُوا أَبْنَاء شعبنا الْمُجَاهِد لِلْيَقَظَة التَّامَّة ورص الصُّفُوف والإنخراط فوراً فِي الْفِعْلِ الْمُقَاوِم

ونظراً لِأَنَّنَا نُقَاتِل وَحْدَنَا ندعوكم يَا أَبْنَاء شعبنا للتسلّح فوراً بِكُلِّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَنَقُول للنتن ياهو وَكَلْبَة بْن غَفِير سَيَكُون سِلَاح مستوطنيكم غنائماً بِأَيْدِي رِجَالَنَا وسنقتلكم بِه وَسَتَرَوْن بِأُمّ أَعْيُنَكُمْ

وسنرى مِنْ سيحاصر مِن

أخوتكم مَجْموعَات عَرِين الْأَسْوَد