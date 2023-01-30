ماذا اشترط مبابي مقابل الانتقال إلى ريال مدريد؟

اشترط الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صفقتين، مقابل انتقاله في المستقبل لصفوف ريال مدريد.

وكشفت شبكة Fichajes أن مبابي يريد تعاقد ريال مدريد مع الظهيرين أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، وثيو هيرنانديز لاعب ميلان.

وأضافت :" إذا فكر ريال مدريد مجددا في ضم مبابي، فإنه سيرفض أي شروط للفرنسي سواء على مستوى الصفقات أو المدربين أو الإدارة الرياضية، مثلما فعل عند تجديد عقده مع باريس حتى صيف 2025".

وتابعت:" كما أن مبابي خارج خطط ريال مدريد في الوقت الحالي، ما لم يطرق اللاعب الفرنسي الأبواب مجددا بعدما رفض الملكي مرتين، آخرهما بطريقة مذلة".

وأوضحت شبكة Fichajes، أن ريال مدريد سبق أن باع حكيمي وثيو هيرنانديز، ولا ينوي استعادة الثنائي، وأن الضمان الوحيد الذي قد يحصل عليه مبابي هو حصوله على أعلى أجر في الميرنجي.

وذكرت أن مسئولي الفريق المدريدي بدأوا بالفعل نصف خطة للمستقبل، بتواجد الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدي فالفيردي، مع انضمام هندريك بعد موسم ونصف، إضافة إلى أسماء أخرى مثل جود بيلينجهام وربما هالاند وليس مبابي

ودخل ريال مدريد في خلافات مع باريس في أوقات سابقة على خلفية التصريحات العلنية بشأن رغبة النادي في ضم اللاعب، وهو ما أغضب ممثلي بطل فرنسا وقتها، وتحديدا البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق، الذي رفض تصريحات زين الدين زيدان مدرب الريال آنذاك عن نيته ضم اللاعب.