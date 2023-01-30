متى رمضان 2023-1444هـ، شهر رمضان المبارك هو تاسع شهر في التقويم الهجري بعد شهر شعبان، ويليه شهر شوال، وهو شهر الصوم الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، ولم يبقي على قدوم شهر رمضان المبارك 2023، سواء أيام معدودة لهذا تزداد عمليات البحث عن موعد شهر رمضان المبارك 2023.

متى رمضان 2023-1444هـ

لهذا سنوضح لكم العد التنازلي لشهر رمضان 1444 في هذه المقالة التي وضعناها لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" العد التنازلي لشهر رمضان 1444، فوفقاً لمراكز الأبحاث الفلكية، فان يوم الأربعاء 22/3/2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023-1444هـ.

متى رمضان 2023

ومن أدعية من القرآن الكريم يُمكن الدعاء بها خلال شهر رمضان، ومنها: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

“اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك، فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجوا، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله”.

متى رمضان 2023 العد التنازلي

“اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً، وبلغنا رمضان هذا العام وأعواماً مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، واستجب منا الدعاء في العشر الاواخر من رمضان.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ .

وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ .

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ .

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ .

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك ، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك .

متى رمضان 2023 في فلسطين

متى رمضان 2023 في فلسطين، فسيكون يوم الأربعاء 22/3/2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023-1444هـ.، وقد جاء في فضل أول ليلة في صيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ".

والصيام في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين"، كما أن العمرة فى رمضان ثوابها مضاعف ، وشهر رمضان وصيامه يكفر الذنوب