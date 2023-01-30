لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تصدر ارشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفض القادم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، بأن "تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يوم غد الثلاثاء" .

وأفادت الارصاد؛ بأنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ إلى شديد البرودة، كما تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى.

و تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

من جهتها؛ أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية بغزة مساء اليوم، إرشادات مهمة للتعامل مع المنخفضات الجوية المرتقبة .

وحثت اللجنة؛ المواطنين على ضرورة اتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار، داعية إلى عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها .

وأشارت؛ إلى ضرورة تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، خاصةً على أسطح البنايات، لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية .

وأكدت اللجنة؛ ضرورة عدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة .

وأوصت السائقين؛ بعدم قيادة المركبات في الأماكن المغمورة بالمياه، وفي حال تعطل المركبة وسط الماء، تركها فوراً والاتجاه إلى مكان مرتفع، لأنّ الماء المندفع قد يجرف المركبة .

وطالبت بإجراء الفحص الشتوي لمالكي السيارات، بما يحقق مستوى آمن من الاستخدام للركاب ومرتادي الطريق .

ونبهت اللجنة؛ المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة فيها والقريبة من مجاري السيول، مشددةً على ضرورة الاستخدام الآمن لكافة وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود ومواقد الفحم والحطب وغيرها وتوفير التهوية اللازمة لتلافي خطر الاختناق .

وأكدت؛ بأنها عملت على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء والمعدة مسبقاً وذلك بإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين واستقبال بلاغاتهم .