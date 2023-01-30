الشرطة البحرية توقف اعمال الصيد و الملاحة لسوء الأحوال الجوية

قررت الشرطة البحرية بغزة إغلاق دخول البحر ووقف حركة الصيد والملاحة البحرية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب الأمواج.

كشفت العديد من مواقع الأرصاد الجوية أن منخفضاً جوياً يضرب الأراضي الفلسطينية غدا الثلاثاء 31/1/ 2023 ، بعد جفاف استمر لأكثر من أسبوعين، وارتفاع على درجات الحرارة ودعوات من عدد من المختصين بإقامة صلاة الاستسقاء .

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن المنخفض سيضرب الأراضي الفلسطينية غدا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .