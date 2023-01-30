مجلس الوزراء يدين حملة التحريض التي يتعرض لها وزير الأوقاف حاتم البكري

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين الحملة التحريضية التي يتعرض لها وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري.

و اعتبر مجلس الوزراء أنها تندرج ضمن السياسات والممارسات العنصرية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال، في محاولة منها لترهيب الشعب الفلسطيني والمسّ بحقّه في الدفاع عن أرضه وحماية ممتلكاته.

و كشفت قناة كان العبرية، اليوم الإثنين، عن مطالب وزراء حكومة نتنياهو، باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، بتهمة التحريض على قتل اليهود.

وبينت القناة، أنه وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس ، طالب عدد من وزراء الائتلاف بشكل غير عادي، بالقبض على وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، على خلفية التحريض على قتل اليهود"، وفقا للقناة.