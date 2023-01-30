ميسي متحدثا عن كأس العالم : لقد حققت ما حلمت به طوال مسيرتي

استعاد ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، ذكريات ليلته التاريخية، التي توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 في قطر.



وصرح ميسي خلال استضافته عبر إذاعة أوربانا الأرجنتينية: "لقد نادتني الكأس، وقالت لي تعالَ، الآن بإمكانك الإمساك بي، وأن تلمسني، لذا توجهت على الفور، وقمت بتقبيلها، لقد كانت الكأس متألقة في هذا الملعب الجميل".



وأضاف ليو: "في 18 ديسمبر/كانون أول 2022، تغير كل شيء بالنسبة لي، لقد حققت ما حلمت به طوال مسيرتي، ونمت مرتاحا، وشعرت بأنني فعلت كل شيء، من أجل لحظة الفوز بكأس العالم".



وزاد: "قبل ركلة الترجيح الحاسمة، نظرت إلى السماء، ودعوت الله أن ينجح (جونزالو مونتيل) في تسجيل الركلة، حتى لا نعاني مجددا".



وواصل نجم باريس سان جيرمان: "ما زلت أشعر بلحظات عاطفية عندما أشاهد الصور ومقاطع الفيديو لاحتفالاتنا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



واستطرد: "لقد تم حظر الحساب الخاص بي على إنستجرام من كثرة الرسائل، تلقيت أكثر من مليون رسالة، واستغرقت يومين في الرد على الرسائل الواردة على (واتساب)، لم أكن أتطلع للحصول على أكثر الصور إعجابا عبر إنستجرام، بل أراد الناس رؤيتي مع كأس العالم".



وأردف: "أعتقد إذا كان دييجو مارادونا حيا، لكان قد منحني الكأس، وكانت ستبقى صورة رائعة، فهو وكل أحبائي، يشجعونني بقوة وشجاعة".



ووسط هذه اللحظات الاستثنائية، لم ينس ميسي أن ينتقد نفسه في واقعة أخرى خلال مونديال 2022، بقوله: "احتفلت أمام لويس فان جال بطريقة عفوية، بعدما أخبرني زملائي بما قاله المدرب الهولندي قبل المباراة".



وأتم ميسي تصريحاته في هذا الشأن: "لم يعجبني ما فعلت، لكنه كان ردا تلقائيا، في ظل الأجواء المتوترة والمشحونة".