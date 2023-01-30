بلينكن: الادارة الامريكية تؤكد التزامها الصلب بـ "أمن اسرائيل"

جدد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن مساء اليوم الاثنين تأكيده على التزام الإدارة الامريكية الصلب تجاه "أمن إسرائيل".

و قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بعد اجتماع لهما: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً: "أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل".

و دعا الوزير الأمريكي الاحتلال و الفلسطينيين لاتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الهدوء و نزع فتيل التصعيد.

و لفت الى أن واشنطن تدعم التمسك بالوضع القائم في القدس المحتلة، مؤكداً التزام إدارته بالوضع القائم في المدينة المحتلة.