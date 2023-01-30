الاحتلال يحكم على أسير بالسجن 24 شهرًا ويؤجل محكمة 3 أخرين

أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، محاكمة 3 أسرى من بيت لحم والقدس ورمانة، فيما أصدرت حكمًا بالسجن لأسير بيت لحم.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، إنه جرى تأجيل محاكمة الأسير جاد معالي من مخيم الدهيشة ببيت لحم إلى تاريخ 12/3/2023.

كما أجلت محكمة الاحتلال جلسة محاكمة الشاب المقدسي مالك بسيط حتى الأربعاء القادم.

وأضافت أنه تأجيل محاكمة الأسير أمين بشناق من بلدة رمانه حتى تاريخ 20/3/2023، وهو معتقل منذ ما يزيد عن 13 شهرا

إلى ذلك، حكمت محكمة عوفر العسكرية على الأسير عرابي جواريش من مخيم عايدة جنوب بيت لحم بالسجن الفعلي لمدة 24 شهراً، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل.