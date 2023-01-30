موعد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة في النصف النهائي من كأس ملك اسبانيا 2023 ، ويمكن الان لجميع المتابعين وعشاق الرياضية في مختلف أنحاء دول العالم من معرفة إجابة متى موعد مباراة الكلاسيكو الاسباني حيث رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري أكثر من عشرين عملية بحث الكترونية في الساعات الماضية القليلة من هذا اليوم الاثنين 30-1-2023 جاءت ذلك بعد الإعلان عن نتائج القرعة بين الفريقين المذكورين وأيضا أتلتيك بيلباو ضد اوساسونا .

وتأتي هذه المقالة التي رصدنا فيها إجابة موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الكلاسيكو الاسباني ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف بشكل دوري بل يومي على نشرها عبر موقعنا ونضع فيها معظم تفاصيل المواضيع التي يبحث عنها الجمهور العربي وعن باقي التفاصيل فهي .

موعد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة 2023

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في النصف النهائي من بطولة كأس ملك اسبانيا 2023 في الثامن من نوفمبر المقبل هي لعبة الذهاب التي تتم على ملعب البرنابيو، أما لعبة الإياب تتم على ملعب الكامب نو في تاريخ 1 مارس .

رسمياً |



ريال مدريد X برشلونة



• نصف نهائي كأس الملك 2023

• الذهاب في البرنابيو ( 2023/2/8)

• الإياب في الكامب نو ( 2023/3/1 ) pic.twitter.com/hY7cFOu7I1 — جدول معلقين (@jadwal_muealiqi) January 30, 2023

مواعيد مباريات النصف النهائي لكأس ملك اسبانيا 2023

ومن المقرر أن تنطلق مباريات كأس اسبانيا 2023 في النصف النهائي يومي 8 و 9 فبراير، والإياب في 1 و 2 مارس ، حيث تنطلق مباراة الكلاسيكو على ملعب البيرنابيو .

أما لعبة الإياب بين الريال وبرشلونة تكون على معلب الكامب نو معقل النادي الأخير .

كأس ملك اسبانيا 2023 – القنوات الناقلة

ولقد وضعنا لكم تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS حيث يمكن ضبط هذا التردد على الرسيفر بكل اريحية تامة ، وهو التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11054 27500 عمودي 3/4

القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ لعرب سات 12765 عمودي 27500 2/3

ويحتل نادي برشلونة المركز الأول من عمر الدوري الاسباني 2023 برصيد 47 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة ، وفي المرتبة الثانية يأتي ريال مدريد برصيد 42 نقطة بنفس عدد المباريات .

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها مجمل موعد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة في النصف النهائي من كأس ملك اسبانيا 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .