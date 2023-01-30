خطر الجفاف يهدد الملايين في شمال كينيا والصومال

أكدت مؤسسات حقوقية، اليوم الاثنين، أن خطر المجاعة يهدد حوالي 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا، مرورا بالصومال، جراء جفاف غير مسبوق منذ نهاية العام 2020، ويُتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن عدد الأشخاص المهددين بالجوع في القرن الإفريقي تضاعف تقريباً منذ بداية العام الماضي 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمة.

الجدير بالذكر أن 5,6 مليون شخص يعانون حالياً من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في الصومال، و12 مليون في إثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا، إذ يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة، وفقًا للأمم المتحدة.

وحسب التقارير، يعتبر القرن الإفريقي من أكثر المناطق تضرراً جراء تغيّر المناخ، فمنذ العام 2016، لم تشهد ثمانية مواسم أمطار متساقطات كافية من أصل ثلاثة عشر موسماً، وفقًا لبيانات مركز دراسات المخاطر المناخية، وهو هيئة مرجعية تضم أكاديميين وشبكة إنذار مبكر لمواجهة المجاعة.