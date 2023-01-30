الجهاد الإسلامي تنعى شهيد فلسطين "نسيم أبو فودة"

نعت حركة الجهاد الإسلامي، شهيد فلسطين الشاب نسيم نايف أبو فودة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في محافظة الخليل المحتلة.

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن استمرار جرائم الاحتلال في القدس وجنين ورام الله ونابلس وكل مدننا الصامدة، وبموافقة حكومة العدو الفاشية، لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا على نيل حريته وكرامته مهما بلغت التضحيات.

وقدمت الحركة التعازي لعائلة الشهيد وأهالي خليل الرحمن، موجهة رسالة للاحتلال أن عمليات المقاومة التي تضرب جنوده ومستوطنيه لن تتوقف حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.