صحيفة أمريكية: "إسرائيل" هي المسؤولة عن هجوم أصفهان..!

ذكر مسؤولون في المخابرات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الهجوم الانتحاري بطائرات بدون طيار على مصنع الذخيرة في أصفهان السبت الماضي نفذه الموساد "الإسرائيلي"

ووفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد ذكر رئيس الموساد "ديدي برنيع" أصفهان كهدف مُحتمل للعمليات، في خطاب ألقاه في سبتمبر الماضي بمعهد دراسات الأمن القومي، وبذلك يمكن تقدير طبيعة الهجوم بمساعدة الطائرات بدون طيار أن الموساد هو المسؤول عنها.

وقال وزارة الدفاع الإيرانية في بيان صحفي، إن هجمات من هذا النوع "ليس لها تأثير على خطط التنمية في البلاد".

وحسب الاعلام الايراني، فقد أطلق 3 طائرات بدون طيار على الأقل باتجاه المصنع، على ما يبدو من داخل أراضي البلاد، فيما اوضحت وزارة الدفاع أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار.

وأشارت إلى أن أن طائرة بدون طيار أصابت المبنى وألحقت أضراراً طفيفة بالسقف، وتم اعتراض طائرتين بدون طيار على الأقل من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، فيما بدأت السلطات في أصفهان تحقيقاً في ملابسات الحادث.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "إسرائيل" كان وراء قصف المبنى، وقال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إنه لا يزال من غير الواضح ما هو الهدف من الهجوم وما إذا كان ناجحاً.

وتقول التقارير الأمريكية إن هذا هو "الهجوم الإسرائيلي" الأول على إيران في ظل حكومة نتنياهو الجديدة، بينما يناقش كيان العدو والولايات المتحدة سبلاً جديدة للعمل ضد إيران وضد تعميق التعاون العسكري بينها وبين روسيا.

كما ذكرت الصحيفة زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية “وليام بيرنز” إلى كيان العدو والسلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، استعداداً لوصول وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى المنطقة اليوم.

في الأشهر الأخيرة، جمدت المفاوضات بين إيران والقوى، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وبدأت طهران في الانسحاب التدريجي من بنود الاتفاقية في عام 2019، بعد عام من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” منها، بتشجيع من رئيس وزراء العدو “نتنياهو”.