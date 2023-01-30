أهالي الخليل تشيع جثمان الشهيد نسيم أبو فودة

شيع أهالي الخليل، ظهر الإثنين، جثمان الشهيد نسيم نايف سلمان ابو فودة (26 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل.

وذكرت المصادر المحلية، أن موكب التشييع انطلق من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وصولا إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد طارق بن زياد حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة وسط مدينة الخليل، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 35 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة، منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2023.