قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم منزل والد الشهيد "أبو رموز" في سلوان

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين 30/1/2023 ، منزل والد الشهيد وديع أبو رموز في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك ، وأزالت صوره وخيمة العزاء.

بلدية الاحتلال اقتحمت حي بلال قرب منزل الشهيد خيري علقم، ووزعت إخطارات هدم على الأهالي هناك، بحجة البناء دون ترخيص.

واستشهد أبو رموز في الـ28 من الجاري، متأثرا بجروح أصيب فيها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان الأسبوع الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة بيت حنينا برفقة جرافات الاحتلال لتنفيذ عملية هدم لمنزل عائلة النشتير، إلا أن محامي العائلة تمكن من استصدار قرارا بوقف الهدم.