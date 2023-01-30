التواصل الجماهيري يزور مختار عائلة السموني بغزة

زار وفد من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة، منطقة الزيتون، المختار صبحي السموني "أبو محمد"، ضمن حملة لزيارات العائلات في قطاع غزة.

وكان على رأس الوفد مسئول اللجنة الحاج أبو وسيم الوادية والأستاذ أبو العبد أبو سرية والشيخ خضر حبيب والحاج أبو عدنان ملكه والحاج أبو منذر قريقع والحاج أبو العبد بدوي والحاج أبو طارق دردس والحاج أبو علي العرقان وعدد من مخاتير ووجهاء اللجنة.

ورحب أبو محمد السموني بوفد التواصل الجماهيري والإصلاح الزائر مقدماً شكره العميق للأخوة في التواصل والإصلاح لما يقدموا من خدمات وجهد كبير في مجال إصلاح ذات البين والزيارات الاجتماعية لأبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني.

وأكد على أن لهذه الزيارات أهمية كبيرة في قلوب العائلات الغزية وناقش مع الوفد ما يخدم جهود الصلح العشائري والارتقاء بالمستوى بشكل أفضل.

وفي ختام الزيارة شكرت اللجنة المختار أبو محمد السموني على حسن الضيافة والاستقبال، وقدموا له درع التقدير.