فيديو: لحظة انهيار فندق في مكة المكرمة- الحقيقة كاملة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقاطع فيديو تظهر انهيار فندق يتكون من 15 طابقاً في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعني أن الأمر مرعب نظراً لامتلاء هذا الفندق السياح، ما يعني أن الآلاف قد فقدوا حياتهم أو أصيبوا على أقل تقدير، لكن الحقيقة ليس كذلك، وسننشرها في متن هذا التقرير، حتى يتعرف الناس على حقيقة انهيار فندق في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل انهيار فندق في مكة فيديو وصور

تفاصيل انهيار فندق في مكة فيديو وصور، الكثير من المواقع الإخبارية أثبتت صحة انهيار الفندق في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لكن ما ظهر للناس عبر التواصل الاجتماعي ليس هي الحقيقة كاملة، إذ إن هناك نقصاً في التفاصيل، على الرغم من الفيديو الواضح الذي انتشر بشدة على السوشيال ميديا، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة انهيار فندق في مكة.

ما قصة انهيار فندق مكة المكرمة

ما قصة انهيار فندق مكة المكرمة، تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر انهيار أحد الفنادق في المملكة العربية السعودية، مكون من 15 طابقاً وفق الجهات ذات العلاقة في المملكة، لكن الانهيار لم يكن مفاجئاً، حيث إن هناك جهات أشرفت على انهيار هذا الفندق الضخم، وسنرفق لكم قصة انهيار فندق مكة المكرة كاملة.

لا حول ولا قوة الا بالله إنهيار فندق مكون من 15 طابقا في مكة المكرمة pic.twitter.com/bDqaqWZA50 — أستـــــــاذ حــــــــمامⓂ️🇵🇸 (@OstazHamam12345) January 29, 2023

لا حول ولا قوة الا بالله إنهيار فندق مكون من 15 طابقا في مكة المكرمة — ح ف ص ة (@hafsahossam8) January 29, 2023

سبب انهيار فندق مكة المكرمة

سبب انهيار فندق مكة المكرمة، بعد أن تداول رواد ونشطاء السوشيال ميديا مقطعاً وثق لحظة انهيار فندق في مكة المكرمة، بالقرب من برج الساعة، انتشر الرعب في قلوب الكثيرين خشية من كارثة حقيقية، قبل أن يخرج المتحدث باسم مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة، ليتحدث عن سبب انهيار فندق مكة المكرمة، حيث قال إن انهيار البرج جاء نتيجة إزالة له وهو فارغ تماما من الناس، ولا يوجد خسائر مادية أو بشرية، وبهذا نكون قد نشرنا الحقيقة الكاملة بشأن انهيار فندق في مكة المكرمة.

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